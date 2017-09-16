Россия и Индия утвердили дату проведения первых межвидовых учений "Индра"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Первые российско-индийские учения в межвидовом формате "Индра-2017" пройдут 19-29 октября на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.

Он пояснил, что ранее был подписан протокол третьей планирующей конференции по организации планирования и подготовки учений "Индра-2017".

"В протоколе конференции российская и индийская стороны утвердили время проведения учения — в период с 19 по 29 октября 2017 года. Учение будет проходить на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря", — сказал Матвеев.

Матвеев также отметил, что на конференции представители российской и индийской сторон уточнили замысел, районы проведения учений, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения. Представители индийской стороны осмотрели полигоны "Сергеевский" и "Клерк", на которых пройдут эпизоды учений, и аэродромы "Центральная Угловая" и "Кневечи".

Программой конференции также была спланирована рекогносцировка районов проведения учения, мест размещения личного состава, вооружения и техники с посещением полигонов и аэродромов Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В этом году впервые российско-индийские учения пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей ВВО.