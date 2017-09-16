Корабль ЧФ "Поворино" на учениях уничтожил субмарину "диверсантов"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Гидроакустический расчет гидроакустиков малого противолодочного корабля (МПК) "Поворино" Черноморского флота обнаружил и уничтожил субмарину условного противника в зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы на командно-штабных учениях сил Южного военного округа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По легенде учений, скоростные катера условного противника для отвлечения внимания открыли огонь по кораблям, стоящим в порту города Новороссийска, а в это время подводная лодка, незаконно вошедшая в территориальные воды Российской Федерации, скрытно высадила подводных диверсантов для минирования и подрыва МПК "Поворино", — сказал Астафьев.

По его словам, условных диверсантов обнаружили и обезвредили боевые пловцы отряда противодействия диверсионным силам и средствам, а подводная лодка была уничтожена залпом реактивных глубинных бомб корабля "Поворино".

Кроме того, тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю провели экипажи специализированных спасательных судов, которые отработали вопросы эвакуации "пострадавших" и оказания им медицинской помощи.

Для объективной оценки действий сил Новороссийской военно-морской базы на учениях использовались беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Элерон".