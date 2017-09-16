МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Авиация завершила перебазирование на оперативные аэродромы и заступила на боевое дежурство в рамках учений "Запад-2017", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипажи самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил и авиации Западного военного округа завершили перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017"… экипажи истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31 заступили на боевое дежурство", — говорится в сообщении.

Самолеты истребительной и бомбардировочной авиации, а также транспортно-боевые и ударные вертолеты выполнили перелеты на оперативные аэродромы на расстояния от 100 до 1 тысячи километров. Самолеты Ил-76 перебросили на аэродромы оперативные команды инженерно-технического состава и технику инженерно-аэродромной службы.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.