Уничтожение противника при поддержке авиации отработали на "Запад-2017"

Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

Военнослужащий штурмового инженерно-саперного подразделения вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусские военные в рамках совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" отработали действия по уничтожению условного противника при поддержке авиации, сообщил в пятницу начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

"На участке местности "Дретунь" созданные воздушно-поисковые штурмовые группы из состава воздушно-десантных подразделений 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады на вертолетах Ми-8 МТ при поддержке боевых вертолетов Ми-24, обнаружив условного противника, осуществили высадку поисковой группы посадочным способом на неподготовленную площадку приземления", — сказал Макаров журналистам.

Он добавил, что с помощью беспилотного авиационного комплекса проведена доразведка места базирования условного противника, отработаны вопросы уничтожения противника при "поддержке ударов авиации непосредственной авиационной поддержки и штурмовой авиации". По словам пресс-секретаря, во второй день учений на полигоне "Борисовский" продолжались мероприятия непосредственной подготовки к боевым действиям, отрабатывались вопросы ведения разведки, проведено тактическое учение с реактивной батареей — учебные пуски. На полигоне "Осиповичский" также продолжались мероприятия непосредственной подготовки к боевым действиям.

На полигоне "Лепельский" проведен розыгрыш боевых действий по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на район сосредоточения и пункт управления соединения, сообщил Макаров. Кроме того, на полигоне "Доманово" зенитные ракетные подразделения совершили марш в новый позиционный район, были отработаны вопросы организации ПВО на марше в новый позиционный район, охрана и оборона позиций, а также вопросы пресечения нарушения государственной границы в воздушном пространстве.

В Глубокском районе, по словам Макарова, отрабатывались вопросы организации территориальной обороны: несение службы, патрулирование подразделений территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, охрана и оборона важных объектов, участие в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Подразделения сил специальных операций выполняют поставленные задачи по усилению охраны государственной границы, добавил он. Пресс-секретарь напомнил, что "завтра к исходу дня завершается первый этап учения".

Стратегические учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.