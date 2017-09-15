Уничтожение противника при поддержке авиации отработали на "Запад-2017"

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Белорусские военные в рамках совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" отработали действия по уничтожению условного противника при поддержке авиации, сообщил в пятницу начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.
"На участке местности "Дретунь" созданные воздушно-поисковые штурмовые группы из состава воздушно-десантных подразделений 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады на вертолетах Ми-8 МТ при поддержке боевых вертолетов Ми-24, обнаружив условного противника, осуществили высадку поисковой группы посадочным способом на неподготовленную площадку приземления", — сказал Макаров журналистам.
На полигоне "Лепельский" проведен розыгрыш боевых действий по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на район сосредоточения и пункт управления соединения, сообщил Макаров. Кроме того, на полигоне "Доманово" зенитные ракетные подразделения совершили марш в новый позиционный район, были отработаны вопросы организации ПВО на марше в новый позиционный район, охрана и оборона позиций, а также вопросы пресечения нарушения государственной границы в воздушном пространстве.
Подразделения сил специальных операций выполняют поставленные задачи по усилению охраны государственной границы, добавил он. Пресс-секретарь напомнил, что "завтра к исходу дня завершается первый этап учения".
Стратегические учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.