Для участников учений "Запад-2017" развернули полевой кинозал

Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Полевой кинотеатр на 100 мест развернут на полигоне "Лужский" для участников учений "Запад-2017", сообщила пресс-служба округа.

"Полевой летний кинозал на 100 мест, развернутый в полевом лагере на полигоне "Лужский", начал свою работу для участников совместного стратегического учения "Запад-2017", — говорится в сообщении.

Участники соревнований смогут посмотреть популярные художественные фильмы, а также документальные фильмы об оружии и боевой технике, стоящих на вооружении войск Союзного государства.

Отмечается, что на полигоне находится полевой православный храм и информационный центр с походной типографией. Также журналисты газеты ЗВО "На страже Родины" издают ежедневную полевую газету, тематические "боевые листки" и агитационные плакаты.

На полигоне развернут информационный центр, оборудованный каналами телефонной связи и доступом в интернет. Участники учений могут позвонить родным и близким, а также узнать о событиях в стране и мире.

"Кроме того, в местах расположения полевых лагерей, на период учения развернуты автолавки и палатки-буфеты "Военторга". В ассортименте военных торговых точек — напитки и соки, кондитерские изделия и выпечка, а также наборы сувенирной продукции с символикой учения", — добавили в пресс-службе.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.