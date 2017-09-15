На учениях "Запад-2017" авиация "прикрыла" воинские эшелоны

Взрывы во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

Взрывы во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Силы оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) России и ВВС Белоруссии приступили к совместным полетам в ходе выполнения задач по прикрытию на марше воинских эшелонов и автобронетанковых колонн в ходе проведения совместного стратегического учения "Запад-2017", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Экипажи авиации Западного военного округа и ВВС Республики Беларусь выполняют учебно-боевые задачи под единым руководством штаба ССУ "Запад-2017", в состав которого входят как российские, так и белорусские офицеры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения заданий российские и белорусские летчики проводят воздушную разведку в районе проведения учений и отрабатывают маневры в воздушном пространстве России и Белоруссии для огневой поддержки и сопровождения колонн вооружения и военной техники.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.