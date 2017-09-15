Лукашенко не приглашали на учения "Запад", заявили в его пресс-службе

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что официального приглашения Александру Лукашенко приехать на учения "Запад-2017" в Россию не поступало.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный военно-дипломатический источник написала, что Лукашенко может не приехать в Россию на учения "Запад-2017" и будет наблюдать за ними на полигонах своей страны.
Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, в пресс-службе главы белорусского государства подтвердили, что Лукашенко будет наблюдать за учениями на территории своей страны, но точная дата и место пока не определены.
Там также прокомментировали информацию "Коммерсанта" о том, что белорусский лидер якобы изменил свои планы относительно посещения полигонов на территории России. В Минске пояснили, что в преддверии учений стороны консультировались и, в том числе, рассматривали варианты участия в этих мероприятиях глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учениях именно на территории Белоруссии, пояснили в ведомстве.
"Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало", — добавили в пресс-службе.
В Минске отметили, что по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия президента России в учениях "Запад-2017".
Военные учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября. По официальным данным в них принимают участие до 13 тысяч военнослужащих.
В 2013 году Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдали за завершающим этапом российско-белорусских стратегических учений "Запад" на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области.
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