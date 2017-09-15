Лукашенко не приглашали на учения "Запад", заявили в его пресс-службе

МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что официального приглашения Александру Лукашенко приехать на учения "Запад-2017" в Россию не поступало.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный военно-дипломатический источник написала, что Лукашенко может не приехать в Россию на учения "Запад-2017" и будет наблюдать за ними на полигонах своей страны.

Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, в пресс-службе главы белорусского государства подтвердили, что Лукашенко будет наблюдать за учениями на территории своей страны, но точная дата и место пока не определены.

Там также прокомментировали информацию "Коммерсанта" о том, что белорусский лидер якобы изменил свои планы относительно посещения полигонов на территории России. В Минске пояснили, что в преддверии учений стороны консультировались и, в том числе, рассматривали варианты участия в этих мероприятиях глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учениях именно на территории Белоруссии, пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также подчеркнули, что основные действия учений будет разворачиваться на территории Белоруссии, они пройдут на восьми полигонах и территориях, где сосредоточены основные силы и средства, в том числе российские.

"Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало", — добавили в пресс-службе.

В Минске отметили, что по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия президента России в учениях "Запад-2017".

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может посетить одно из мероприятий военных учений "Запад", при этом он не уточнил, на территории какой из стран.

Военные учения "Запад-2017" проходят с 14 по 20 сентября. По официальным данным в них принимают участие до 13 тысяч военнослужащих.

В 2013 году Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдали за завершающим этапом российско-белорусских стратегических учений "Запад" на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области.

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