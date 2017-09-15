Путин посетит учения, так как он главнокомандующий, заявил Песков

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда посещает масштабные учения, поскольку является главнокомандующим; в данном случае его поездка на учения "Запад-2017" не связана с опасениями, которые выразили западные страны в связи с их проведением, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Путин в понедельник, 18 сентября, посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области.

"Президент понаблюдает на полигоне за ходом стратегических учений", — ответил Песков на просьбу сообщить подробную программу участия президента в маневрах.

При этом Песков опроверг возможность того, что поездка президента связана с обеспокоенностью западных стран, которые они выразили в связи с учениями.

"Нет, поездка с этим не связана. Это обычная (поездка на) наиболее крупное учение. Путин его всегда посещает как главнокомандующий этой страны", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.