Россия может поставить в Китай тяжелые транспортные вертолеты Ми-26ТС

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" может поставить китайским партнерам многофункциональные транспортные вертолеты Ми-26ТС, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"На переговорах с Lectern Aviation Supplies Company обсуждались перспективы поставок в Китай тяжелых вертолетов Ми-26ТС", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты "Вертолетов России" обсудили возможность поставок медицинской версии "Ансата" для Пекинского центра экстренного реагирования "Beijing 999". Также прошла встреча с руководством компании Avicopter, посвященная реализации совместного проекта по разработке гражданского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL).

Ми-26Т — единственный в мире вертолет, способный перевозить груз внутри кабины или на внешней подвеске общим весом до 20 тонн. Может применяться в качестве противопожарного, десантного, санитарного и топливозаправочного.