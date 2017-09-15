В Бурятии пройдут учения уральских расчетов С-300

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300 подразделений войск противовоздушной обороны Центрального военного округа, расположенных на Урале, на учениях проведут боевые стрельбы на полигоне Телемба в Республике Бурятия, сообщает пресс-служба военного округа.

Как отмечается, военнослужащие совершили марш протяженностью более четырех тысяч километров к месту розыгрыша практических действий.

"Зенитчики заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне назначенного позиционного района, сдадут зачеты на допуск к боевым стрельбам. В ходе учения будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, налет условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени "Армавир", "Бекас" и "Пищаль", обладающие скоростными характеристиками и траекторией полета реальных крылатых ракет и самолетов.

В учениях задействовано более 150 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения и специальной техники, отмечается в сообщении.