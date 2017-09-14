Первые межвидовые учения России и Индии "Индра-2017" пройдут 19-29 октября

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен — РИА Новости. Первые российско-индийские учения в межвидовом формате "Индра-2017" пройдут 19-29 октября, сообщает газета Hindu со ссылкой на военный источник.

Ранее Россия и Индия приняли решение, что в 2017 году традиционные учения "Индра" впервые пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в 2016 году учений "Индра-Неви", "АвиаИндра" и "Индра" будут проведены одни учения с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уже заявлял, что учения продут осенью на территории Восточного военного округа, но точные даты не назывались.

"Учения Индра запланированы на 19-29 октября. Заключительная планирующая конференция будет проводиться 12-15 сентября в России. Все логистические вопросы и модальности будут окончательно согласованы на ней", — заявил изданию источник в армии.

По словам собеседника издания, страны отработают маневры по "подавлению международной террористической активности под эгидой ООН". Индийская армия направит примерно 350 служащих. Решение о направлении тяжелой техники, как танки Т-72, еще не принято, это будет обсуждаться на планирующей конференции. ВМС направят два корабля — фрегат "Сатпура" класса "Шивалик" и корвет проволочной обороны "Кадматт" с двумя вертолетами на борту. ВВС планируют использовать истребители принимающей стороны.

"Это будет возможностью для Индии испытать синергетический эффект межвидового взаимодействия своих сил и увидеть, как взаимодействуют виды войск других стран", — заявил изданию неназванный представитель минобороны.