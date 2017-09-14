Российские военные, участвующие в "Запад-2017", уже находятся на полигонах

МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Все военнослужащие РФ, задействованные в учениях "Запад-2017" на территории Белоруссии, уже находятся на белорусских полигонах и приступили к выполнению задач, прибытие иных подразделений не запланировано, заявил в четверг в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

"Все подразделения российской составляющей региональной группировки войск (Белоруссии и России – ред.) прибыли в соответствии с установленным порядком и находятся на полигонах (в Белоруссии – ред.), приступили к отработке учебных вопросов. Прибытие иных российских подразделений на территорию Белоруссии не предусмотрено", — сказал Макаров журналистам.

Он уточнил, что в Белоруссию прибыли те 3 тысячи военнослужащих РФ, о которых заявлялось ранее. "Они уже находятся здесь и приступили к отработке задач. Что касается отработки вопросов (маневров, о которых информировала российская сторона – ред.), то, подчеркиваю, — без перегруппировки на территорию Белоруссии. Речь идет о трех полигонах РФ, задействованных в учениях", — сказал представитель Минобороны Белоруссии, комментируя информацию российских военных, что подразделения Первой танковой армии Западного военного округа совершают марш на полигоны в Белоруссии в рамках учений "Запад-2017".

Макаров заверил, что те данные, которые доводились до общественности относительно количества военнослужащих и техники, задействованных в учениях, "целиком и полностью соответствуют действительности".

Ранее пресс-служба ЗВО сообщила, что подразделения Западного военного округа, привлекаемые к совместному стратегическому командно-штабному учению "Запад-2017", начали переброску личного состава вооружения, военной и специальной техники на полигоны в Белоруссию.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, по информации Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.