В Минске считают, что учения "Запад" не провоцируют конфликт в регионе

МИНСК, 14 сен – РИА Новости. Совместные белорусско-российские военные учения "Запад-2017" не провоцируют конфликт в регионе, заявил в четверг в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров.

"Состав группировок войск, которые участвуют в учениях "Запад-2017", — 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе 10,2 тысячи в Белоруссии, — это мизер. Поверьте, никакого конфликта не будет", — сказал Макаров журналистам, отвечая на вопрос, могут ли с учетом происходящих и запланированных на ближайшее время учений НАТО в регионе белорусско-российские маневры способствовать развитию конфликтной ситуации.

Представитель Минобороны призвал "серьезно и вдумчиво" относиться к официально распространяемой информации относительно учений.

Макаров особо подчеркнул, что учения "Запад-2017" носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран, включая Украину. Он еще раз отметил, что после учений задействованные в них личный состав и техника вернутся в места постоянной дислокации. "Российская составляющая будет дислоцирована в России, в том числе военная техника", — сказал представитель Минобороны.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.