Глава Генштаба сообщил представителю НАТО о начале учений "Запад-2017"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в телефонном разговоре довел до главкома ОВС НАТО Кертиса Скапарротти информацию о начале учения "Запад-2017", акцентировав внимание на его оборонительном характере, сообщило в четверг МО РФ.

Телефонный разговор состоялся в четверг по инициативе натовской стороны.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ довел информацию генералу Скапарротти о начале совместного стратегического учения "Запад-2017", акцентировав внимание собеседника на плановом и оборонительном характере учения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "мероприятие стало логичным продолжением недавней встречи генерала армии Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО генерал-полковником Петром Павелом".

Герасимов и Скапарротти договорились о продолжении подобных контактов в будущем.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября года под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.