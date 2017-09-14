Подразделения ВДВ получили задачи прибыть на полигоны в рамках "Запад-2017"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Десантники Псковского, Тульского и Ивановского Воздушно-десантных соединений в ходе учений "Запад-2017" прибудут на полигоны Псковской, Ленинградской и Калининградской областей, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Сегодня подразделения Псковского десантно-штурмового, а также Тульского и Ивановского воздушно-десантных соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе начавшегося совместного стратегического учения "Запад-2017" получили оперативные задачи прибыть на указанные полигоны в районы Псковской, Ленинградской и Калининградской области, где они получат дальнейшую задачу на перегруппировку сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас передовые группы десанта убыли на проведение рекогносцировки назначенных районов предстоящих учебно-боевых действий. Штабы соединений выполняют задачу по управлению в ситуации антитеррористического характера силовым способом.

Сообщается, что командирам подразделений, участвующих в учениях, поставлены задачи находиться в готовности к оперативной переброске, независимо от географии и способов применения. Добавляется, что в распоряжении соединений будут находиться беспилотные летательные аппараты. Оперативно полученные от них разведывательные данные будут использоваться штабами.