ВКС перебазировались на оперативные аэродромы в рамках учений "Запад-2017"

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экипажи истребительной, бомбардировочной и армейской авиации перебазировались с авиационных баз Воздушно-космических сил и Западного военного округа на оперативные аэродромы, в том числе Белоруссии, в рамках совместных стратегических учений "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России Начались российско-белорусские учения "Запад-2017"

"Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету, включая подвеску дополнительных топливных баков и ракетно-бомбового вооружения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, летный состав готов к выполнению задач по предназначению, включая перехват воздушных целей, принуждение самолетов-нарушителей к посадке, уничтожение наземных целей, обозначающих колонны техники условного противника, прикрытие действий наземных группировок войск с воздуха, высадка десанта и многим другим.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября года под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.