ВКС начали перебрасывать технику и личный состав на учениях "Запад-2017"

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Экипажи военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил начали переброску личного состава и техники, задействованных в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России Начались российско-белорусские учения "Запад-2017"

"Для перебазирования оперативно-тактической и армейской авиации самолетами ВТА на оперативные аэродромы доставлены оперативные команды инженерно-технического состава, а также техника инженерно-аэродромной службы", — говорится в сообщении.

Отмечается, всего для переброски подразделений воздушным эшелоном будет осуществлено около 20 самолетовылетов военно-транспортной авиации.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября года под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил РФ и Белоруссии. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками, апробация новых уставных документов.