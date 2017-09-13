Под Калининградом начались учения артиллеристов и мотострелков Балтфлота

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Более 1 тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота (БФ) начали учения на полигоне в Калининградской области, сообщил журналистам в среду представитель БФ капитан первого ранга Роман Мартов.

По его информации, в соответствии с планом боевой подготовки военнослужащие береговых войск в составе подразделений отработают комплекс действий в наступлении; с воздуха сухопутную группировку будут прикрывать самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.

"На одном из полигонов Калининградской области стартовало тактическое учение с боевой стрельбой мотострелкового и артиллерийских соединений армейского корпуса БФ. В нем принимают участие более 1 тысячи военнослужащих, свыше 100 единиц военной и специальной техники, среди которых — боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", крупнокалиберные пушки "Гиацинт" и реактивные системы залпового огня "Град", — сказал Мартов.

Он отметил, что в ходе учений будут выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в максимально приближенных к боевым условиях.

"На заключительном этапе учения мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения выполнят совместные боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения танков и боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику, авиацию и живую силу условного противника", — сказал представитель БФ.