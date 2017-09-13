В Белоруссию для участия в учениях прибыла российская авиация

Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

Самолет МиГ-29 ВВС Беларусии в ходе подготовки к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017

МИНСК, 13 сен — РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты прибыли на военные аэродромы Белоруссии для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2017", сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства обороны.

"На военные аэродромы перебазированы самолеты и вертолеты авиации Западного военного округа Вооруженных Сил России, которые примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2017"", — говорится в сообщении.

После прибытия летчики начали подготовку к учениям, добавили в пресс-службе.

В ходе учений на территории Белоруссии будет задействовано более 40 летательных аппаратов двух государств.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.