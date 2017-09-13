МИНСК, 13 сен — РИА Новости. Российские самолеты и вертолеты прибыли на военные аэродромы Белоруссии для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2017", сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства обороны.
После прибытия летчики начали подготовку к учениям, добавили в пресс-службе.
В ходе учений на территории Белоруссии будет задействовано более 40 летательных аппаратов двух государств.
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.