Саперы ЮВО применили заряд "Змей Горыныч" на учениях в Абхазии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Саперы российской военной базы ЮВО в Абхазии применили специальный заряд "Змей Горыныч" в ходе масштабного учения, сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"Саперы военной базы с применением специального заряда разминирования "УЗП-77", так называемого "Змея Горыныча", проделали проходы в минно-взрывных заграждениях общей площадью более тысячи квадратных метров. "Змей Горыныч" одним залпом способен взрывным способом проделать в минных полях проход длиной более 200 метров и шириной до 14 метров", — сказал он.

После организации безопасного движения техники, военные выполнили мероприятия по снижению взрывоопасности с применением искателя взрывных устройств "Коршун", миноискателя ИМПС и защитных костюмов "Сокол".

Масштабное тактическое учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова на территориях Ставропольского и Краснодарского краев, в Адыгее и на территории Абхазии.