В учениях ВВО задействованы около семи тысяч артиллеристов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Около семи тысяч артиллеристов Восточного военного округа задействованы в учениях на полигонах Дальнего Востока и Восточной Сибири, сообщает в среду пресс-служба ВВО.

"На полигонах Восточного военного округа в рамках полевого выхода проведены совместные тактические учения подразделений войсковой разведки и артиллерии округа. Всего в полевом выходе соединений и воинских частей артиллерии задействовано около семи тысяч военнослужащих и порядка двух тысяч единиц вооружения военной техники", — говорится в сообщении.

В ходе учений военные провели разведку местности, разведгруппы обнаружили командные пункты и скопления техники условного противника. С помощью новейших лазерных приборов разведки ЛПР-3 точно определены координаты целей.

"Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", "Торнадо-Г" получив точное целеуказание, уничтожили командные пункты и "накрыли" массированным ракетно-артиллерийским ударом скопление бронетехники "противника", — сообщили в ВВО.