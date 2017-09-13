МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов провел рабочую встречу с советником МВД Ирана Хамидрезой Фазлали и директором по международной деятельности и торговле Моджтабахом Баштани, сообщили в пресс-службе российского министерства.

Стороны обсудили вопросы совместной ликвидации ЧС.

"Хотелось бы отметить, что мы готовы к сотрудничеству, в том числе, и по вопросам оказания гуманитарной помощи и поддержки в ликвидации чрезвычайных ситуаций", — сказал Аксенов.

Хамидреза Фазлали в свою очередь заметил, что "есть много областей для сотрудничества между нашими ведомствами, и мы заинтересованы в их развитии".

Отдельно иранцы выразили интерес к подготовке горноспасателей в России, в частности, в Национальном аэромобильном спасательном учебно-тренировочном центре в Новокузнецке. Делегаты выразили желание лично посетить его. Также иранская сторона изъявила желание принять участие в ежегодном международном салоне "Комплексная безопасность — 2018", проводимом в Москве под эгидой МЧС РФ. Российская сторона поддержала инициативу иностранных коллег.