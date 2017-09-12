Патрушев рассказал, как зарубежные делегации смеялись над советами США

ГРОЗНЫЙ, 12 сен – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, что иностранные делегации смеялись над призывами США не ехать на конференцию по безопасности в Грозный из-за якобы небезопасной обстановки в Чечне.

"Руководство Чеченской Республики стремится делать все для людей. Мы видим, что улучшается качество жизни населения, а это — основа национальной безопасности", — сказал Патрушев журналистам во вторник в Грозном.

Он подчеркнул высокий уровень безопасности в республике, который был отмечен на проходившей в Грозном в мае 2016 года под эгидой Совбеза РФ встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Такие встречи проводятся ежегодно в каком-либо из российских городов.

Секретарь Совета безопасности РФ напомнил, что США не рекомендовали зарубежным делегациям ехать на встречу в Грозный. "Со многими проводили беседы такого плана, что в Чеченскую Республику ехать небезопасно", — сказал Патрушев.

"И когда приехали наши партнеры и посмотрели своими глазами, это у них вызывало только улыбку. Они говорили — "здесь отлично, совершенно безопасно, мы рады, что никого не послушали и приехали сюда", — добавил секретарь Совбеза.

На конференцию в Грозный приехали делегации из 75 стран — и это было рекордом на тот момент. Результатом высокого уровня организации той встречи стало то, что на такое же мероприятие в Тверскую область в мае 2017 года приехали представители уже 95 стран, отметил Патрушев.