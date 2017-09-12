Россия ведет переговоры о поставке Бахрейну военной техники

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия ведет активные переговоры о поставке широкого спектра вооружений и военной техники Бахрейну, несколько контрактов уже подписаны в 2017 году, сообщил журналистам во вторник глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"В настоящее время мы ведем активные переговоры на поставку нашим партнерам широкого спектра вооружения и военной техники… Несколько контрактов подписали в этом году", — приводит его слова пресс-служба спецэкспортера.

Михеев отметил, что в рамках заключенного в 2015 году соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Бахрейном "Рособоронэкспорт уже в 2016 году осуществил ряд поставок российской продукции военного назначения вооруженным силам Бахрейна, в том числе, ПТРК "Корнет-Э" и средства ближнего боя".