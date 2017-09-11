Бюст Маршала Советского Союза Язова установили на его малой родине в Омске

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Бюст министра обороны СССР Маршала Советского Союза Дмитрия Язова установлен на его малой родине в Омске, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

Дмитрий Тимофеевич Язов — советский государственный и политический деятель, активный участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, министр обороны СССР (1987-1991), единственный ныне живущий Маршал Советского Союза — родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской области. В настоящее время живет в Москве. Почетный гражданин Омской области.

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области Бюст маршала Советского Союза Язова Язова Д.Т. в Омске © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области Бюст маршала Советского Союза Язова Язова Д.Т. в Омске

"Бюст Маршала Советского Союза Дмитрия Язова установлен в Омске на территории школы-интерната №9, носящей имя советского военачальника. Скульптура была доставлена на его малую родину из московской мастерской скульптора Дениса Стритовича. В работе над созданием бюста приняла личное участие дочь военачальника — Елена Лосик, которая выполняла роль постоянного консультанта", — сказали в РВИО.

Собеседница агентства подчеркнула, что открытие первого в России скульптурного изображения Язова стало началом масштабной программы РВИО по установке бюстов выдающихся защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.

"Образ получился емкий и сильный. А главное, схвачена основная суть — доброта. Папе тоже очень понравилось, сказал — хорошая работа", — процитировала представитель РВИО слова дочери маршала — Елены Лосик, отметившей, что более 50 представителей рода Язовых погибли на фронтах Великой Отечественной войны, и память о них бережно передается из поколения в поколение.

В апреле 2015 года распоряжением правительства Омской области школе-интернату среднего общего образования №9 присвоено имя Язова. В ближайшее время в этом учебном заведении появится музейная экспозиция, посвященная советскому военачальнику.