Геомагнитная буря не помешает системам Ракетных войск, заявили в Минобороны

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Затяжная геомагнитная буря, вызванная солнечной активностью, не окажет существенного воздействия на системы боевого управления Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Доведение приказов боевого управления непосредственно до пусковых установок обеспечивается, минуя промежуточные звенья, в том числе в условиях ядерного воздействия и радиоэлектронного подавления.

"Затяжная геомагнитная буря, вызванная серией вспышек на Солнце, не окажет существенного влияния на работоспособность систем боевого управления РВСН. Специалисты прогнозируют новые вспышки класса Х на Солнце в ближайшие дни. Несмотря на небывалую длительность вспышечной активности Солнца, она не отразится на системах боевого управления", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "функционирующие в РВСН системы боевого управления позволяют исключить любое воздействие внешних источников на боеготовность войск". Тракты доведения приказов и сбора докладов автоматизированной системы боевого управления войсками образованы проводными, радио- и спутниковыми каналами связи и обладают необходимой живучестью и помехозащищенностью.

Системы управления обладают такими свойствами, как компактность, низкая энергопотребляемость, скрытность передачи информации, устойчивость к внешним воздействиям и надежность функционирования.

Система боевого дежурства в РВСН имеет строго выстроенную "вертикаль" и предусматривает несение службы на центральных пунктах управления РВСН, пунктах управления объединений, соединений и воинских частей, непосредственно на ракетно-ядерном оружии, а также на узлах связи и технических позициях.

Всего в мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находятся около 6 тысяч человек. В таком составе дежурные силы способны самостоятельно (без привлечения основного состава войск) непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности и по получении приказа провести пуск ракет, а также выполнить первоочередные мероприятия по переводу войск с мирного на военное время.

На минувшей неделе на Солнце произошла наиболее крупная за последние 12 лет вспышка, вслед за ней вспышки продолжились. Они стали самыми крупными в текущем солнечном цикле, начавшемся в декабре 2008 года.