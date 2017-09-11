В российском НЦУКС прошли международные учения, организованные ООН

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Учения, организованные Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, прошли в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.

"На базе Национального центра управления в кризисных ситуациях состоялись командно-штабные учения под эгидой INSARAG (Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения) по реагированию на разрушительное землетрясение в Малайзии. Мероприятие организовано Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН с привлечением региональных структур Азиатско-Тихоокеанского региона в рамах масштабных трехдневных учений", — сказали в пресс-службе.

В учениях были задействованы представители УКГВ ОНН в Бангкоке, координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи, центра по управлению в кризисных ситуациях Малайзии, объединенного исследовательского центра Евросоюза в области мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.

В режиме видеоконференцсвязи за мероприятием наблюдали спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, который в 2016 году прошел международную аттестацию INSARAG.

"Главной целью учений являлась отработка международного взаимодействия Глобальной сети центров управления в кризисных ситуациях. В ходе учений была организована совместная работа ситуационных центров в рамках информационного ресурса УКГВ ООН", — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что особое внимание было уделено обсуждению порядка оказания и приема чрезвычайной гуманитарной помощи от зарубежных партнеров с учетом приоритетных потребностей "пострадавшего" государства.

По словам представителей МЧС, участники из других стран высоко оценили действия россиян во время учений. Они подчеркнули, что такие мероприятия жизненно необходимы для совершенствования реагирования на глобальные ЧС.