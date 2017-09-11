В российском НЦУКС прошли международные учения, организованные ООН

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Учения, организованные Управлением по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, прошли в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.
В учениях были задействованы представители УКГВ ОНН в Бангкоке, координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи, центра по управлению в кризисных ситуациях Малайзии, объединенного исследовательского центра Евросоюза в области мониторинга и прогнозирования стихийных бедствий.
"Главной целью учений являлась отработка международного взаимодействия Глобальной сети центров управления в кризисных ситуациях. В ходе учений была организована совместная работа ситуационных центров в рамках информационного ресурса УКГВ ООН", — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что особое внимание было уделено обсуждению порядка оказания и приема чрезвычайной гуманитарной помощи от зарубежных партнеров с учетом приоритетных потребностей "пострадавшего" государства.
По словам представителей МЧС, участники из других стран высоко оценили действия россиян во время учений. Они подчеркнули, что такие мероприятия жизненно необходимы для совершенствования реагирования на глобальные ЧС.