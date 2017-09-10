Более 95% военнослужащих и сотрудников Росгвардии проголосовали на выборах

22:2210.09.2017
(обновлено: 22:38 10.09.2017)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 95% военнослужащих и сотрудников Росгвардии проголосовали в воскресенье на муниципальных выборах, сообщает в воскресенье департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.
"По состоянию на 20.00 в Едином дне голосования приняло участие 96,6% военнослужащих войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.
В Росгвардии назвали число проголосовавших: около 17 тысяч военнослужащих ведомства, а также члены их семей, зарегистрированные по адресам воинских частей, проголосовали на избирательных участках.
Для организации выборного процесса была создана специальная рабочая группа центрального аппарата ведомства, которая также обеспечила и техническое сопровождение выборов в рядах войск национальной гвардии РФ.
"Более 850 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, задействованных в день голосования к охране общественного порядка, проголосовали досрочно. Также в целях реализации избирательных прав для личного состава ведомства была предусмотрена смена нарядов, позволившая каждому принять участие в выборах", - добавили в ведомстве.
В 82 регионах России в единый день голосования 10 сентября проходят выборы разного уровня.
Всего в этот день пройдет порядка шести тысяч избирательных кампаний. Как заявили в ЦИК, зарегистрировано около 88 тысяч кандидатов, за которых могут отдать свои голоса свыше 45 миллионов потенциальных избирателей.
В 16 регионах в этот день россиянам предстоит избрать губернаторов.
В шести субъектах федерации выбирают депутатов заксобраний. В Москве и других регионах проходят муниципальные выборы.
Губернатора впервые избирают и в Севастополе, где на этот пост претендует, в том числе, и врио главы региона Дмитрий Овсянников.
В Карелии на пост губернатора претендует врио главы региона Артур Парфенчиков.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, который баллотируется на пост главы региона, проголосовал на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге.
В Калининграде за пост губернатора борются пять кандидатов, включая главу области Антона Алиханова.
На избирательных участках в разных регионах присутствуют 11 иностранных экспертов из США и Евросоюза. Они не обладают статусом наблюдателей, однако являются приглашенными гостями и партнерами, отметили в ЦИК.
Глава ЦИК Элла Памфилова призвала избирателей и наблюдателей не лениться, а приходить голосовать и контролировать ход выборов.
Более 220 тысяч человек в 20 регионах России подали заявления, чтобы проголосовать вне места регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.
Для граждан, которые не могут прийти на избирательный участок, организовано голосование на дому.
Общественный порядок в единый день голосования обеспечивают свыше шести тысяч сотрудников Росгвардии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отдал свой голос на избирательном участке №142 в Москве.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке в 814-й школе Москвы.
Перед единым днем голосования на горячую линию Центризбиркома поступило семь сообщений о нарушении дня тишины, сообщили в ЦИК.
Кроме того на этих выборах два сотрудника Росгвардии баллотировались кандидатами в депутаты муниципальных образований в Восточном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщили в ведомстве.
Там проинформировали о процентном соотношении проголосовавших сотрудников с разбивкой по округам войск.
Так, в Сибирском округе войск национальной гвардии проголосовали 99,6% сотрудников, Уральском - 98,4%, Северо-Кавказском - 99,2%, Приволжском - 99,6%, Северо-Западном - 96,1%, Центральном - 98,1%, а также в дивизии имени Ф.Э.Дзержинского - 97,8%.
Восточный округ войск проголосовал на муниципальных выборах в полном составе.