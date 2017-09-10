Более 95% военнослужащих и сотрудников Росгвардии проголосовали на выборах

Единый день голосования в России (101)

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

На избирательном участке в единый день голосования. 10 сентября 2017

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 95% военнослужащих и сотрудников Росгвардии проголосовали в воскресенье на муниципальных выборах, сообщает в воскресенье департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

"По состоянию на 20.00 в Едином дне голосования приняло участие 96,6% военнослужащих войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.

В Росгвардии назвали число проголосовавших: около 17 тысяч военнослужащих ведомства, а также члены их семей, зарегистрированные по адресам воинских частей, проголосовали на избирательных участках.

Для организации выборного процесса была создана специальная рабочая группа центрального аппарата ведомства, которая также обеспечила и техническое сопровождение выборов в рядах войск национальной гвардии РФ.

"Более 850 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, задействованных в день голосования к охране общественного порядка, проголосовали досрочно. Также в целях реализации избирательных прав для личного состава ведомства была предусмотрена смена нарядов, позволившая каждому принять участие в выборах", - добавили в ведомстве.

Кроме того на этих выборах два сотрудника Росгвардии баллотировались кандидатами в депутаты муниципальных образований в Восточном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщили в ведомстве.

Там проинформировали о процентном соотношении проголосовавших сотрудников с разбивкой по округам войск.

Так, в Сибирском округе войск национальной гвардии проголосовали 99,6% сотрудников, Уральском - 98,4%, Северо-Кавказском - 99,2%, Приволжском - 99,6%, Северо-Западном - 96,1%, Центральном - 98,1%, а также в дивизии имени Ф.Э.Дзержинского - 97,8%.

Восточный округ войск проголосовал на муниципальных выборах в полном составе.