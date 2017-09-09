В РВИО рассказали, как могли погибнуть советские граждане на Кубе

Карибский кризис как испытание на профессионализм для АПН

Карибский кризис как испытание на профессионализм для АПН

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал RT, что могло быть причиной гибели советских граждан на Кубе во времена Карибского кризиса.

В субботу в 55-годовщину переброски на Кубу первых советских ракет в рамках операции " Анадырь" министерство обороны России опубликовало информацию о 64 советских гражданин, погибших в период с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года.

"Какие были на то причины? Например, в результате различной воинской деятельности, когда монтируется сложное устройство, когда тяжёлые условия, всё необходимо делать быстро, случаются несчастные случаи, которые повлияли на эти потери",- заявил Мягков.

Он также отметил, что в 1963 году в Кубе был тропический ураган, во время которого советские военнослужащие спасали мирное население. Тогда, по его словам, тоже были потери.

Мягков напомнил о том, что в 1978 году неподалеку от Гаваны был установлен мемориал советскому воину-интернационалисту. Туда был перенесен прах погибших советских военнослужащих.