В Минобороны ответили на заявления Германии об учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В российской оборонном ведомстве удивились словам главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен о якобы привлекаемых на российско-белорусские учения "Запад-2017" 100 тысячах российских военных.

В четверг немецкий министр заявила, что к маневрам привлекли более 100 тысяч военных.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков удивлен сообщениями о "таящихся в связи с этим (учениями — прим. ред.) угрозах Европе".

Он подчеркнул, что Москва и Минск заранее предоставили Берлину данные о реальной численности военных.

В Белоруссии и на трех российских полигонах 14-20 сентября пройдут учения "Запад-2017", в которых примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. На мероприятие пригласили наблюдателей от Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии, а также представителей ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ и МККК.



