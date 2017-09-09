Корабль "Александр Отраковский" вернулся в Североморск после учений

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Большой десантный корабль "Александр Отраковский" вернулся в Североморск после межвидовых тактических учений по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота (СФ) Вадим Серга.

"Доклад командира корабля капитана 2 ранга Евгения Алексеева о выполнении поставленных задач принял заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. От лица командования флота он поздравил военных моряков с возвращением в родную базу, отметил профессионализм североморцев при выполнении поставленных задач, пожелал дальнейших успехов в службе и боевой подготовке", — сказал он.

Корабль 10 августа вышел из Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота. На полуострове Таймыр судно приняло участие в учениях по обороне важного промышленного объекта.

После этого "Александр Отраковский" вышел из состава отряда Северного флота. По пути следования в пункт постоянной дислокации корабль провёл ряд тренировок и учений.