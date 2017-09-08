МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авиация ВКС перебазировалась в пункты дислокации после совместных учений стран СНГ "Боевое содружество-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в пятницу.
"Более 50 самолетов Воздушно-космических сил выполнили перебазирование в пункты постоянной дислокации с оперативных аэродромов после участия в совместных учениях объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-участниц СНГ "Боевое содружество — 2017", — говорится в сообщении.
В учениях были задействованы экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ, МиГ-31БМ, Су-27, МиГ-29СМТ, штурмовиков Су-25СМ, разведчиков Су-24МР, учебно-боевых самолетов Як-130.
"Летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационной пушки по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника", — отмечает ведомство.
Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", С-125, "Печора-2М", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" выполнили практические пуски ракет по воздушным целям.
Также были отработаны эпизоды совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.
В учениях принимают участие военные России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Следующая тренировка пройдет в Казахстане и Таджикистане с 11 по 15 сентября.
Летчики морской авиации РФ за два месяца участия российской корабельной авианесущей группы в Сирии выполнили 420 боевых вылетов.
По информации командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-полковника Андрея Картаполова, поражено 1 тысяча 252 объекта террористов.
Военнослужащие на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
С 8 ноября 2016 года корабельная авианесущая группа Северного флота в составе крейсера "Адмирал Кузнецов", крейсера "Петр Великий", большого противолодочного корабля "Североморск", а также кораблей Черноморского флота выполняет задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирии.
Боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам непосредственно с корабля решались самолетами палубной авиации впервые в истории Военно-морского флота.
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ производит посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море.
Военнослужащий на палубе тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" перед взлетом корабельного истребителя Су-33 ВКС РФ для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Матросы следят за показаниями радаров на тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море у берегов Сирии.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Многоцелевой истребитель МиГ-29 ВКС РФ (на первом плане) перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов" (на фото), крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.