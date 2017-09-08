МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Авиация ВКС перебазировалась в пункты дислокации после совместных учений стран СНГ "Боевое содружество-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в пятницу.

"Более 50 самолетов Воздушно-космических сил выполнили перебазирование в пункты постоянной дислокации с оперативных аэродромов после участия в совместных учениях объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-участниц СНГ "Боевое содружество — 2017", — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, фронтовых бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30СМ, МиГ-31БМ, Су-27, МиГ-29СМТ, штурмовиков Су-25СМ, разведчиков Су-24МР, учебно-боевых самолетов Як-130.

"Летчики отработали преодоление системы ПВО условного противника, ближний маневренный воздушный бой, пуски неуправляемых ракет и стрельбы из авиационной пушки по наземным целям, бомбометание, а также отражение массированного ракетного авиационного удара противника", — отмечает ведомство.

Помимо этого, расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", С-125, "Печора-2М", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" выполнили практические пуски ракет по воздушным целям.

Также были отработаны эпизоды совместного применения коалиционных группировок авиации и войск противовоздушной обороны при антитеррористических действиях и в вооруженных конфликтах.

В учениях принимают участие военные России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Армении. Следующая тренировка пройдет в Казахстане и Таджикистане с 11 по 15 сентября.