МИД Белоруссии назвал предвзятым отношение Запада к учениям "Запад-2017"

МИНСК, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные страны предвзято относятся к совместным белорусско-российским военным учениям "Запад-2017" и не заинтересованы в их объективной оценке.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Ряд стран НАТО, а также власти Украины выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

По словам главы МИД, предпринимаемые Минском меры по открытости и прозрачности предстоящих учений могли бы способствовать снижению напряженности в соседних странах в связи с маневрами, если бы не предвзятое отношение.

"Эти меры способствовали бы, если бы со стороны наших западных партнеров не было желания искусственно нагнетать ситуацию, если бы была искренняя заинтересованность получить информацию об этих учениях, искренняя заинтересованность в объективной оценки ситуации, связанной с этими учениями. Мы констатируем, что такой искренней и объективной заинтересованности нет", — сказал Макей журналистам в пятницу в Минске.

Касательно высказываемых опасений в ряде соседних стран, в частности, Украине о возможной угрозе им в период учений, министр заявил, что "Белоруссия никогда не представляла угрозы для соседних государств и не имеет намерение быть такой угрозой".

Макей рассказал, что недавно во время визита в Будапешт у него прошли встречи с главами МИД Польши и Украины, которые интересовались темой учений. "Им были даны конкретные развернутые ответы", — сказал он.