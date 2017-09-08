Отряд кораблей Северного флота вышел в поход в Карское море

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота продолжает арктический поход, в пятницу корабли и суда обеспечения вышли в Карское море, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Арктику, вышел из Енисейского залива в Карское море", — сказал он.

Отмечается, что большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога", танкер "Сергей Осипов", спасательно-буксирное судно "Памир" и килектор КИЛ-164 продолжат следовать в северо-восточном направлении по районам, близких к маршруту Северного морского пути.

Планируется, что к отряду кораблей присоединится гидрографическое судно "Сенеж", выполняющее исследования в Арктике. Кроме того, в ближайшее время корабельные вертолеты Ка-27 с борта БПК "Североморск" проведут ледовую разведку по маршруту следования отряда кораблей. Ранее все корабли и суда отряда пополнили запасы топлива от танкера "Сергей Осипов" на рейде порта Диксон.

Отмечается, что корабли "Георгий Победоносец" и "Александр Отраковский" после участия в учении по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр вышли из состава отряда Северного флота и взяли курс в Баренцево море.

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году. Тогда морские пехотинцы Северного флота впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный.