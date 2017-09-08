Снайперы ЮВО на учениях в Абхазии поразили "продвигающиеся в лесу" манекены

Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае. Архивное фото

Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Снайперы российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в ходе учений поразили манекены, имитирующие продвигающихся по лесу бойцов "противника", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В завершении учения военнослужащие базы выполнили стрельбы из снайперских винтовок Драгунова "СВД" и снайперских винтовок СВ-98. Максимальная дальность до целей составляла 1100 метров. В роли объектов стрельбы расставлялись манекены, имитирующие продвигающуюся по лесу пехоту и снайперов условного противника", — сказал он.

Военнослужащие в ходе учений на полигоне Цабал боевыми парами совершенствовали навыки скрытного передвижения и занятия выгодных снайперских позиций. Бойцы использовали различные приборы наблюдения и прицеливания для разведки и определения расстояния до цели.

В учениях приняло участие около 100 военнослужащих, заключил Астафьев.