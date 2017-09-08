Танкисты ЮВО на учениях в Чечне поразили движущиеся мишени

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) поразили движущиеся мишени из пушек современных боевых машин и крупнокалиберных зенитных пулеметов в ходе учений в Чечне, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Танкисты вели стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 метров", — сказал Астафьев.

Он отметил, что слежение за целью велось с помощью новейшей системы управления огнем "Сосна-У", установленной на танках. Это устройство позволяет "вести" цель на дистанциях до 5 тысяч метров.

В учениях на полигонах Калиновский и Гвардеец приняли участие около 200 военнослужащих и свыше 40 единиц оружия и военной техники.