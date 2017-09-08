В Ставрополье и Астраханскую область доставили "Искандеры" для учений

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО), оснащенные ракетными комплексами "Искандер-М", прибыли в Ставропольский край и Астраханскую область для проведения лагерного сбора, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Он рассказал, что ракетчики, дислоцированные в Республике Северная Осетия — Алания, совершили марши в район проведения учений, преодолев около 1 тысячи километров.

"В ходе занятий ракетчики выполнят одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса и командные пункты условного противника. Решение поставленных задач боевые расчеты будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании в ходе марша", — сказал Астафьев.

Отмечается, что боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения. Ракетчики отточат умения при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а механики-водители закрепят свои навыки в различных условиях местности.

В завершении учений ракетчики отработают нанесение ракетных ударов по различным целям на удалении до 300 километров. В мероприятиях принимают участие более 400 военнослужащих и около 60 единиц техники, отметил Астафьев.