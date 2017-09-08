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В Ставрополье и Астраханскую область доставили "Искандеры" для учений

08:2708.09.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фотоРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО), оснащенные ракетными комплексами "Искандер-М", прибыли в Ставропольский край и Астраханскую область для проведения лагерного сбора, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Ракетный комплекс Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ракетный комплекс "Искандер-М" модернизируют после 2020 года

Он рассказал, что ракетчики, дислоцированные в Республике Северная Осетия — Алания, совершили марши в район проведения учений, преодолев около 1 тысячи километров.

"В ходе занятий ракетчики выполнят одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса и командные пункты условного противника. Решение поставленных задач боевые расчеты будут отрабатывать с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании в ходе марша", — сказал Астафьев.

Отмечается, что боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения. Ракетчики отточат умения при работе на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах, а механики-водители закрепят свои навыки в различных условиях местности.

В завершении учений ракетчики отработают нанесение ракетных ударов по различным целям на удалении до 300 километров. В мероприятиях принимают участие более 400 военнослужащих и около 60 единиц техники, отметил Астафьев.

Открытие военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мероприятия форума "Армия" проходят в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также в военных округах Вооруженных сил России и на Северном флоте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.Багги Чаборз М-6 на стенде Чеченской республики на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В работе форума участвуют представители более 100 государств и тысячи оборонных предприятий. На фото: багги "Чаборз М-6" на стенде Чеченской республики.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСвою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.Танки Т-72Б3 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Свою продукцию на форуме представляют 78 иностранных предприятий 14 государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кореи, Пакистана, Словакии, Таиланда, Турции, Франции, Чехии, Эстонии и ЮАР. На фото: танки Т-72Б3.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В день открытия форума министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел экспозицию концерна "Калашников", в том числе новые электромотоциклы и автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.Презентация мототехники разработки концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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На форуме концерн "Калашников" провел презентацию своей новой мототехники: электромотоциклов, разработанных для сил специального назначения, подразделений ДПС и ППС полиции, а также линейку, созданную для Минобороны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбщая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".Стенд МИА Россия сегодня на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Общая площадь экспозиции выставки форума в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" превышает 300 тысяч квадратных метров. На фото: стенд МИА "Россия сегодня" на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРоссийские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.Презентация новых разработок концерна Калашников на выставке в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские и зарубежные компании в рамках форума представили передовые разработки в области военной и гражданской авиации, военно-морских сил, бронетехники и ракетно-космической промышленности.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОбразцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".Образцы бронекостюмов для военнослужащих на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Образцы бронекостюмов для военнослужащих на форуме "Армия-2017".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".Прототип тактического тренажера Подвижная радиоуправляемая мишень на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прототип тактического тренажера "Подвижная радиоуправляемая мишень".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Презентация новых разработок концерна "Калашников" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.Посетители на открытии международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В дни массового посещения форума (25, 26 и 27 августа) зрители увидят военное шоу "Вежливые люди", в рамках которого будет разыгран современный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.Подготовка к открытию международного военно-технического форума Армия-2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В рамках "Армии-2017" стартовала научно-деловая программа, в ходе которой, в частности, будут обсуждаться опыт Вооруженных сил РФ в Сирии и Арктике, перспективы развития военных роботов и совместные проекты России с другими странами.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25".
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкПосетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.Посетительница на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Посетительница на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкЗаместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.Корвет Совершенный на международном военно-техническом форуме Армия-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Заместитель командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин осматривает корвет "Совершенный" на форуме "Армия-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Бронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Бронетранспортер БТР-82А во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Вертолет Ми-8 и бронеавтомобили Тайфун-К во время динамического показа новейших образцов военной техники в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 и бронеавтомобили "Тайфун-К" во время показа новейших образцов военной техники на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПоказательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.Военнослужащие во время показательных выступлений в рамках Международного военно-технического форума Южного округа Армия-2017 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Показательные выступления военнослужащих в рамках Международного военно-технического форума Южного округа "Армия-2017" на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
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