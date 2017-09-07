ВКС девять раз за неделю перехватывали самолеты-разведчики у границ России

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили девять перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, следует из данных, опубликованных в пятничном номере газеты российского министерства обороны "Красная звезда".

Согласно инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 30 летательных аппаратов: 17 на западном стратегическом направлении, пять — на юго-западном, пять — на арктическом и три на восточном.

Уточняется, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.