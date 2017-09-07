На Сахалине будет создан учебно-тренировочный центр для пилотов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен — РИА Новости. На Сахалине создадут учебно-тренировочный центр для подготовки пилотов на базе аэродрома "Пушистый", проект был представлен на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает в четверг пресс-служба губернатора Сахалинской области.
Инициативу уже поддержала Росавиация. Суть идеи заключается в том, чтобы организовать на острове стажировку будущих пилотов — студентов-старшекурсников и выпускников средних и высших летных учебных заведений.
"В России пока нет таких учебных центров, поэтому не только для нашего региона, но и для страны в целом — это шаг в будущее образовательного сегмента. В последующем специалистов, прошедших в центре подготовку, будем принимать на работу", — приводит пресс-служба слова генерального директора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.
Готовы участвовать в совместной реализации образовательного проекта и зарубежные партнеры. Представители южнокорейского аэропорта "Инчхон" заявили, что предоставят новейшие программы для обучения пилотов.