СНГ проведет военные учения с условно захваченным воздушным судном

АСТРАХАНЬ, 6 сен — РИА Новости. Дежурные по противовоздушной обороне силы стран-участниц СНГ в сентябре 2018 года проведут тренировку с участием условно захваченного воздушного судна, рассказал журналистам начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"На 2018 год запланировано проведение тренировки по действиям дежурных по ПВО сил государств-участников СНГ при получении информации о захвате или угоне воздушного судна", — сказал он, уточнив, что маневры пройдут в сентябре.

Кроме того, на сентябрь следующего года запланирована двусторонняя тренировка с органами управления и дежурными по ПВО силами ВКС России и войск ПВО и Военно-воздушных сил Узбекистана.

Кураченко напомнил, что в Минске в следующем году пройдет первое в своем роде компьютерное командно-штабное учение "Региональная безопасность-2018".