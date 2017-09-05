Корабль "Азов" впервые пройдет под аркой моста через Керченский пролив

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Азов" в пятницу 8 сентября впервые пройдет под аркой моста через Керченский пролив, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.

"Восьмого сентября большой десантный корабль Черноморского флота "Азов" в третий раз прибудет с деловым заходом в город Азов. Экипаж корабля примет участие в торжествах по случаю 950-летия основания города, который уже много лет шефствует над экипажем БДК. Планируется, что в период стоянки корабль будет открыт для посещения жителями и гостями города", — сказал он.

Отмечается, что корабль по пути в Азов впервые пройдет под недавно установленной аркой моста через Керченский пролив, что станет событием не только для военных моряков, но и для строителей инфраструктурного объекта.

Большой десантный корабль Черноморского флота уже посещал город Азов в 2008 и 2011 годах.

Как сообщалось ранее, операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив прошла с 27 по 29 августа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам. Подъем арки с помощью мощных домкратов успешно завершился 29 августа, после чего было открыто судоходное движение. Работы по окончательному монтажу конструкции продолжаются.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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