Шойгу сообщил о повышении исправности парка стратегических бомбардировщиков

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минобороны РФ продолжает повышать техническую исправность парка стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, сегодня в данном направлении наметилась положительная динамика, заявил во вторник в ходе селекторного совещания военного ведомства министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"На повестке дня два вопроса. Первый касается хода работ по повышению исправности самолетов Ту-160 и Ту-95МС. Регулярное обсуждение данной темы не селекторных совещаниях приносит свои плоды. В настоящее время наметилась положительная динамика в повышении исправности стратегических ракетоносцев ", — сказал он.

Шойгу также сообщил, что в закрытой повестке селекторного совещания Минобороны планируется обсудить наращивание российской орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения.