Шойгу рассказал о завершении подготовки к учениям "Запад-2017"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Подготовка к стратегическим российско-белорусским учениям "Запад-2017" завершается, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник.

"Подготовка к учению "Запад-2017" вступила в завершающую фазу. Его проведение позволит отработать совместные действия наших вооруженных сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что учения "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября, являются "самым значимым мероприятием подготовки Вооруженных сил в текущем году". "По единому замыслу осуществляется комплекс мер по обеспечению и развертыванию войск для проведения учения, в том числе региональной группировки войск России и Белоруссии", — сказал министр.

Он отметил, что с мая по август проведено 18 учений по всем видам стратегического, морально-психологического, материально-технического и медицинского обеспечения, в том числе четыре совместных с вооруженными силами Белоруссии.

"В ходе учений проверена готовность привлекаемых к учению войск, выполнены мероприятия их всестороннего обеспечения, развернуты системы управления, радиоэлектронной борьбы, инженерного, морально-психологического и медицинского обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты, отработаны вопросы создания запасов материальных средств", — сообщил Шойгу.