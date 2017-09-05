Рогозин отметил рост спроса на российские подлодки и малые корабли

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Спрос на российские дизель-электрические подводные лодки и надводные корабли водоизмещением 150-400 тонн увеличился в мире после их участия в операции Вооруженных сил РФ в Сирии, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"Если говорить про Военно-морской флот, то у нас котируются корабли относительно небольшого водоизмещения — это примерно от 150 до 400 тонн водоизмещения. Это те, в том числе, машины, которые себя прекрасно проявили во время антитеррористической операции в Сирии", — сказал Рогозин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Он отметил, что российские корабли продемонстрировали эффективную боевую работу и тем самым увеличили экспортный спрос.

"Все мы помним, когда из подводного, надводного положения и дизель-электрические лодки наши 636-го проекта, которые на Западе называются "Черная дыра", они стреляли ракетами "Калибр", одновременно эти залпы были сделаны с малых ракетных кораблей. И естественно такого рода успешная работа, да еще и эффектно продемонстрированная, является важным фактором поддавливания рынка. И у нас увеличилось количество заказов, закупок именно такого рода, класса боевых кораблей, подводных лодок", — отметил вице премьер правительства РФ.

По его словам, "наши конструкторы умеют на кораблях относительно меньшего водоизмещения, чем, скажем, европейские и американские корабли, размещать такое количество оружия — сделать эти корабли буквально головорезами".

"То есть, скажем, наш корвет по вооружению равен фрегату. Наш малый ракетный корабль равен западному корвету и так далее", — заключил Рогозин.