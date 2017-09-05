На Северном флоте начались учения по оказанию помощи аварийной подлодке

МУРМАНСК, 5 сен – РИА Новости. Учения сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, начались во вторник в Мотовском заливе Баренцева моря, сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

В учениях задействованы более 10 кораблей и судов, в том числе спасательные суда "Георгий Титов" с автономными глубоководными спасательными аппаратами АС-34 и АС-36, дизель-электрическая подводная лодка "Калуга", корабли Кольской флотилии разнородных сил, суда и катера обеспечения, противолодочный самолёт Ил-38, спасательный вертолёт Ка-27ПС и беспилотный летательный аппарат "Форпост".

"Учение состоит из 9 эпизодов, в ходе которых будет отработан полный комплекс мер по оказанию помощи подводной лодке, начиная от приёма сигнала бедствия и установления звукоподводной связи с экипажем до отработки подачи воздуха высокого давления и фактической эвакуации нескольких подводников на борт спасательного судна", — рассказал Серга.