В Абхазии зенитчики ЮВО поразили беспилотники условного противника

Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае. Архивное фото

Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае. Архивное фото

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Зенитчики российской военной базы ЮВО в Абхазии в ходе тренировки поразили свыше 20 разведывательных беспилотников условного противника, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе проведения тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 20 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника", — сказал он.

По словам Астафьева, мероприятие проводилось одновременно на трех полигонах Абхазии — Гудаута, Нагвалоу и Цабал. В ходе тренировки боевые расчеты соединения отработали разведку, захват, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей на высотах до двух километров, летящих со средней скоростью 200 километров в час.

Также в ходе мероприятия были выполнены задачи по маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

Добавляется, что участие в учениях принимали свыше 600 военнослужащих соединения, было задействовано около 50 единиц военной техники и специального вооружения, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".