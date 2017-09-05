Российские танкисты научили монгольских коллег "огневой карусели"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сен — РИА Новости. Российские военные на учениях "Селенга-2017" в пустыне Гоби научили монгольских коллег поражать условного противника "огневой каруселью", сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Огневая карусель" — это принцип ведения танкового боя, при котором происходит поочередная смена по кругу боевых машин и поражение условного противника фланговым огнем в движении.

Торжественная церемония открытия российско-монгольских учений "Селенга-2017" состоялась на полигоне Зуунбаян в пустыне Гоби, совместные учения впервые проходят в таких сложных климатических условиях. Совместная группировка войск отработает вопросы ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, в учениях принимают участие более тысячи военных, задействовано около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Российские танкисты поделились опытом применения современных приемов ведения маневренного боя. В частности, монгольских танкистов обучили уничтожать условные незаконные формирования при помощи "огневой карусели". На равнинах пустыни Гоби только постоянные маневры подобного рода позволят выйти победителем из боя. Тренируясь, танкисты двух стран поочередно поражали совместные и раздельные цели по принципу "огневой карусели". Взаимодействие осуществлялось при помощи условных знаков, оговоренных заранее", — отметили в пресс-службе ВВО.

"Селенга-2017" — десятые совместные учения, в которых участвуют военные ВВО. С 2008 по 2010 годы маневры носили название "Дархан" (в переводе с монгольского — "Кузнец"). С 2011 года международные учения были переименованы по названию реки Селенга, которая протекает в Монголии. От российской стороны участвует тактическая группа общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Военнослужащие отрабатывают совместные действия в борьбе с условными незаконными формированиями.