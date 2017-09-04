Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО

Министерство обороны России подписало контракт с ЦНИИ "Буревестник" на поставку опытной партии новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ", сообщает в понедельник официальный сайт военного ведомства. В пресс-релизе подчеркивается, что серийные поставки этого оружия начнутся с 2020 года. В перспективе "Коалиция" должна будет заменить самоходные 152-миллиметровые установки дивизионного звена "Мста-С" и буксируемые "Мста-Б" — основу боевой мощи артиллерии Сухопутных войск. Новая САУ, впервые представленная широкой общественности на параде Победы в 2015 году, в настоящий момент проходит государственные испытания. Но уже сейчас ясно, что по своим тактико-техническим характеристикам "Коалиция-СВ" превосходит лучшие образцы артиллерийского вооружения стран НАТО. О сильных сторонах лучшей российской самоходки — в материале РИА Новости.
После "Мсты"
Разработка российского ответа на лучшие западные гаубицы началась в 2002 году. Сотрудники нижегородского ЦНИИ "Буревестник" спроектировали модель многофункционального перспективного боевого модуля с двуствольной артиллерийской системой. Первый натурный образец самоходки был изготовлен в 2004 году на Уральском заводе транспортного машиностроения на основе "Мсты-С", но с орудием-"двустволкой". Параллельно был собран образец с одним стволом, который по результатам тестов и был выбран для дальнейшего развития. Традиционную схему признали более надежной и дешевой. От двуствольной системы новое оружие унаследовало только имя — "Коалиция".
Самоходка фактически выстроена вокруг 152-миллиметрового нарезного ствола длиной в 52 калибра. На дульном срезе установлен тормоз-компенсатор, снижающий колоссальную отдачу орудия. Механизм заряжания автоматический и обеспечивает подачу снарядов при любых углах вертикального наведения пушки. По данным из открытых источников, орудие "Коалиции" может выпустить по цели аж 16 снарядов за минуту. Это вдвое больше, чем могут отстрелять за 60 секунд современные основные боевые танки. Основной боекомплект гаубицы — 152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, однако "Коалиция" может стрелять и управляемыми боеприпасами хорошо проверенного в боевых условиях семейства "Краснополь". Они наводятся на цель при помощи спутниковой навигации или лазерного целеуказателя-дальномера.
"Беспилотное" будущее
"САУ "Коалиция-СВ" существенно усилят артиллерийскую мощь Сухопутных войск России. Между тем в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов, — пишет о новой российской самоходке американское издание The National Interest. — Они во многом превосходят западные аналоги. У них новая система наведения, более современное орудие и механизм заряжания".
Отличительной особенностью гаубицы является способность устроить противнику так называемый одновременный огневой налет. "Коалиция-СВ" способна поразить цель одновременно несколькими снарядами, выпущенными по разным траекториям полета. Ранее такой функцией могла похвастаться только немецкая PzH 2000. Как и в новейших танках Т-14 на платформе "Армата", башня "Коалиции" сделана необитаемой, а экипаж располагается внутри бронированной капсулы в корпусе самоходки. Это значительно повышает его выживаемость. Для боя на ближней дистанции САУ оснащена 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", а также гранатометами для постановки дымовой завесы.
Стоит отметить, что "Коалиция-СВ" по уровню своей автоматизации вплотную приблизилась к роботизированной артиллерии. В будущем на ее основе будет построена новая "беспилотная" гаубица, самостоятельно решающая боевые задачи, поставленные человеком.