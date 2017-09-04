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Безопасность

Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО

17:0704.09.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms ЕxpoСамоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Министерство обороны России подписало контракт с ЦНИИ "Буревестник" на поставку опытной партии новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ", сообщает в понедельник официальный сайт военного ведомства. В пресс-релизе подчеркивается, что серийные поставки этого оружия начнутся с 2020 года. В перспективе "Коалиция" должна будет заменить  самоходные 152-миллиметровые установки дивизионного звена "Мста-С" и буксируемые "Мста-Б" — основу боевой мощи артиллерии Сухопутных войск. Новая САУ, впервые представленная широкой общественности на параде Победы в 2015 году, в настоящий момент проходит государственные испытания. Но уже сейчас ясно, что по своим тактико-техническим характеристикам "Коалиция-СВ" превосходит лучшие образцы артиллерийского вооружения стран НАТО. О сильных сторонах лучшей российской самоходки — в материале РИА Новости.

После "Мсты"

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Будущее артиллерии: самоходная гаубица "Коалиция-СВ"
Предшественником "Коалиции" считается самоходная артиллерийская установка "Мста-С", принятая на вооружение в 1989 году. Эти две оружейные системы даже внешне очень похожи. Однако "Мста-С" хоть  и соответствовала по своим боевым показателям самоходкам вероятного противника, со временем начала серьезно отставать. В 1998 году на вооружение германской армии была принята САУ PzH 2000, которую многие военные аналитики до сих пор считают лучшей в мире. Дальность стрельбы до 40-50 километров, автомат заряжания, обеспечивающий высокую скорострельность (до десяти выстрелов в минуту), тысячесильный двигатель, позволяющий 55-тонной гусеничной машине развивать скорость до 65 километров в час — в блоке НАТО эти показатели было принято считать эталонными.

Разработка российского ответа на лучшие западные гаубицы началась в 2002 году. Сотрудники нижегородского ЦНИИ "Буревестник" спроектировали модель многофункционального перспективного боевого модуля с двуствольной артиллерийской системой. Первый натурный образец самоходки был изготовлен в 2004 году на Уральском заводе транспортного машиностроения на основе "Мсты-С", но с орудием-"двустволкой". Параллельно был собран образец с одним стволом, который по результатам тестов и был выбран для дальнейшего развития. Традиционную схему признали более надежной и дешевой. От двуствольной системы новое оружие унаследовало только имя — "Коалиция".

© РИА Новости / Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" во время генеральной репетиции военного парада
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ" во время генеральной репетиции военного парада

Самоходка фактически выстроена вокруг 152-миллиметрового нарезного ствола длиной в 52 калибра. На дульном срезе установлен тормоз-компенсатор, снижающий колоссальную отдачу орудия. Механизм заряжания автоматический и обеспечивает подачу снарядов при любых углах вертикального наведения пушки. По данным из открытых источников, орудие "Коалиции" может выпустить по цели аж 16 снарядов за минуту. Это вдвое больше, чем могут отстрелять за 60 секунд современные основные боевые танки. Основной боекомплект гаубицы — 152-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, однако "Коалиция" может стрелять и управляемыми боеприпасами хорошо проверенного в боевых условиях семейства "Краснополь". Они наводятся на цель при помощи спутниковой навигации или лазерного целеуказателя-дальномера.

"Беспилотное" будущее

Самоходная артиллерийская установка Коалиция-СВ. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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"Техмаш" создаст новый класс боеприпасов для гаубицы "Коалиция-СВ"
"Коалиция" способна вести прицельный огонь на рекордную дистанцию в 70 километров. Такими показателями не может похвастаться ни одна западная самоходка. К примеру, американская M109 Paladin бьет максимум на 30 километров активно-реактивным снарядом. Предельная дальность стрельбы британской САУ A S90 Braveheart — 40 километров, а французской AMX AuF1T — 35 километров. Таким образом, "Коалиция" по своему функционалу приближается к тактическим ракетным комплексам и может уничтожать цели далеко за линией фронта. Она может поражать командные пункты противника, средства ПВО и ПРО, линии снабжения, рокадные дороги, а также вести контрбатарейную борьбу, оставаясь неуязвимой для артиллерии противника.

"САУ "Коалиция-СВ" существенно усилят артиллерийскую мощь Сухопутных войск России. Между тем в американской армии по-прежнему будут использоваться модернизированная версия САУ М-109 "Паладин" (Paladin) образца 1960-х годов, — пишет о новой российской самоходке американское издание The National Interest. — Они во многом превосходят западные аналоги. У них новая система наведения, более современное орудие и механизм заряжания".

Отличительной особенностью гаубицы является способность устроить противнику так называемый одновременный огневой налет. "Коалиция-СВ" способна поразить цель одновременно несколькими снарядами, выпущенными по разным траекториям полета. Ранее такой функцией могла похвастаться только немецкая PzH 2000. Как и в новейших танках Т-14 на платформе "Армата", башня "Коалиции" сделана необитаемой, а экипаж располагается внутри бронированной капсулы в корпусе самоходки. Это значительно повышает его выживаемость. Для боя на ближней дистанции САУ оснащена 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", а также гранатометами для постановки дымовой завесы.

© Фото : Министерство обороны РФСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ"
© Фото : Министерство обороны РФ
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ"

Стоит отметить, что "Коалиция-СВ" по уровню своей автоматизации вплотную приблизилась к роботизированной артиллерии. В будущем на ее основе будет построена новая "беспилотная" гаубица, самостоятельно решающая боевые задачи, поставленные человеком.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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"Коалиция-СВ" станет прообразом роботизированной артиллерийской установки
"Роботизация является одним из приоритетных направлений развития рода войск. Уже сегодня завершается разработка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Данный образец является первым шагом на пути роботизации артиллерийских систем, — сообщил журналистам в ноябре прошлого года начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. — В перспективе можно говорить о создании полностью роботизированных артиллерийских комплексов, выполняющих задачи без участия человека".

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