Рейс Хельсинки — Кремль: что помешало встрече Матиаса Руста с ракетой ПВО

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Ровно 30 лет назад, 4 сентября 1987 года, суд вынес приговор Матиасу Русту — 19-летнему немецкому пилоту-любителю, который на легком самолете Cessna 172 Skyhawk прорвался через железные заслоны многоуровневой советской системы ПВО и эффектно приземлился в самом сердце СССР. Импровизированной взлетно-посадочной полосой для него стал Большой Москворецкий мост, рулежной дорожкой — Васильевский спуск, а "диспетчерской вышкой" — собор Василия Блаженного. Роль аэродромного персонала сыграли гуляющие по Красной площади туристы.
Кажется, дождь начинается
Как ни странно, одним из "пропусков" к Москве для Матиаса Руста стали банальные метеоусловия, которые несколько раз его крепко выручили. Причем он сам порой об этом даже не догадывался. В какой-то момент зенитчики 204-й бригады уже были готовы к пуску ракет, когда Руст резко изменил направление полета, нырнул под нижнюю кромку облачности и исчез с экранов радаров ПВО. Позже выяснится, что этот маневр он совершил из-за ухудшения погоды и снижения прямой видимости.
Интересно, что стоящие тогда на вооружении войск ПВО мощные высокопотенциальные локаторы реагировали на вихри и восходящие потоки в атмосфере, путая операторов. Эти явления в документации называют долгоживущими метеорологическими объектами, которые могут быть приняты за легкомоторные самолеты. В ситуации с Рустом это сыграло злую шутку для ПВО — в одной из зон ответственности его перепутали с таким объектом и сняли с радиолокационного сопровождения.
Вроде наш
Несмотря на то что самолет Руста на пути следования неоднократно обнаруживали, в том числе и визуально, нарушителя в нем видели не всегда. В частности, разглядевший "Цессну" в разрывах облаков пилот истребителя МиГ-23 доложил на базу, что наблюдает спортивный самолет, похожий на Як-12. Там почему-то решили, что аэроплан принадлежит одному из местных аэроклубов, и успокоились.
Спустя какое-то время, пролетая мимо Торжка, Матиас оказался неподалеку от места крушения самолетов Ту-22 и МиГ-25, где в тот момент работали спасатели и кружили вертолеты. Операторы локаторов тогда приняли медленную "Цессну" за один из вертолетов и в очередной раз не подняли тревогу.
Сами разберемся
Рассогласованность и неразбериха в действиях неповоротливой машины советской ПВО негласно считается одной из основных причин, по которой Матиас Руст благополучно добрался до Кремля, нарушив все правила международных полетов и законы здравого смысла. Офицеры на местах до последнего тянули время и не докладывали наверх даже после обнаружения нарушителя. Кроме того, отсутствовала слаженность при передаче цели между зонами.
При вхождении Матиаса Руста в воздушное пространство Московского аэроузла командование Московского округа ПВО фактически передало его под опеку гражданской авиационной администрации. Опомнились только после того, как "Цессна" с флагом ФРГ на хвосте появилась в небе над столицей, где полеты запрещены в принципе. Но тогда что-либо делать было уже поздно — Руст направился в Кремль.
Большая политика
По мнению ряда исследователей, руки советских генералов ПВО в мае 1987-го были связаны приказами и международными обязательствами: даже когда самолет-нарушитель вели, сбивать его не решались. На медлительность в принятии решений во многом повлиял произошедший в сентябре 1983 года инцидент с южнокорейским лайнером Boeing-747, вторгшимся в воздушное пространство СССР и сбитым советским истребителем над Сахалином. В авиакатастрофе тогда погибли 269 человек. После этого случая министр обороны запретил открывать огонь на поражение по пассажирским, транспортным и легкомоторным самолетам. Вместо этого летчиков обязали принуждать нарушителей к посадке, что сделать бывает очень непросто технически.
В 2015 году корреспондент телеканала "Звезда" Алексей Егоров попробовал повторить полет Матиаса Руста и обойти российскую ПВО, но был перехвачен и принужден к посадке истребителем и вертолетом.