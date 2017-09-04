Самая большая подлодка в мире "Дмитрий Донской" завершила морской поход

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Самый большой в мире тяжёлый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской", на котором испытывалась ракета "Булава", вернулся на пункт постоянного базирования в Северодвинске после 3-х месячного морского похода, сообщила в среду пресс-служба Северного флота.

"В Беломорскую военно-морскую базу вернулся тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (ТАРПКСН) "Дмитрий Донской". Экипаж подводной лодки более 3-х месяцев находился вне пункта постоянного базирования", — сказано в сообщении.

Отмечается, что экипаж "Дмитрия Донского" участвовал в Главном военно-морском параде на День ВМФ в Кронштадте и выполнял задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

На причале в Северодвинске экипаж подлодки встретил командир Беломорской военно-морской базы, экс-командир "Дмитрия Донского", контр-адмирал Аркадий Романов. Он принял доклад командира корабля капитана первого ранга Олега Цыбина об успешном выполнении поставленных задач и прибытии в пункт постоянного базирования, а также поздравил подводников с возвращением домой и поблагодарил их за службу.

Тяжёлый подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его длина превышает 170 метров, ширина – 23 метра, осадка в надводном положении – около 11 метров, а подводное водоизмещение составляет почти 50 тысяч тонн.

В июле 2017 года крейсер впервые в истории совершил переход в надводном положении из Североморска в Кронштадт. Корабль успешно прошёл Балтийскими проливами и по фарватеру Финского залива. 30 июля на рейде Кронштадта ТАРПКСН "Дмитрий Донской" принимал участие в Главном военно-морском параде ВМФ России.